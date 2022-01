Schäden durch Feuer : Nach schwerem Unfall auf A 8: Zwei Spuren der Sulzbachtalbrücke wegen Reparatur gesperrt (mit Bildergalerie)

Sulzbach Ein schwerer Unfall hat kurz vor Weihnachten auf der Sulzbachtalbrücke in Richtung Neunkirchen erheblichen Schaden angerichtet. Der soll nun beseitigt werden. Darum müssen sich Autofahrer ab heute auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Schon eine Weile ist die dritte Spur der A 8 auf der Sulzbachtalbrücke in Richtung Neunkirchen mit Warnbaken abgeriegelt. Seit einem schweren Unfall ist dieser Teil der Fahrbahn gesperrt. Der Asphalt war durch die Hitze eines brennenden Sattelzugs schwer beschädigt worden.

Wie lange dauern die Bauarbeiten?

Nach bisherigem Plan setzen die Verantwortlichen der auftraggebenden Autobahn-Gesellschaft darauf, dass die Sulzbachtalbrücke zum Start des Berufsverkehrs am Donnerstagmorgen wieder frei ist. Trotzdem schließen sie Behinderungen nicht aus.

Sattelschlepper rutscht über die Autobahn

Auslöser für diese Sanierung war ein folgenschwerer Unfall am 22. Dezember. Um sechs Uhr war der Fahrer (26) eines Transporters von seiner Spur abgekommen und mit einem Sattelschlepper zusammengeprallt. Der kippte um, rutschte über die komplette Breite der Fahrbahn. Kurz bevor der Lastwagen Feuer fing, rettete ein Ersthelfer (50) die beiden Insassen aus der Fahrerkabine.

Diese und der Transporterfahrer kamen mit leichten Blessuren ins Krankenhaus. Der Lkw brannte indes fast völlig aus. Die enorme Hitze des Feuers beschädigte die Fahrbahn. Die A 8 war wegen des Unglücks über Stunden in beide Richtungen gesperrt. Erst Tags darauf am Nachmittag wurde die Strecke in Richtung Saarlouis wieder freigegeben.