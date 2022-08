Zwischen Gersweiler, Burbach und Saarlouis : Endspurt bei den Bauarbeiten auf der A 620 - Verkehr Richtung Saarlouis wird umgeleitet

Saarbrücken/Saarlouis Der letzte Abschnitt der Bauarbeiten auf der A 620 zwischen Saarbrücken und Saarlouis beginnt am Freitag. Was Autofahrer beachten müssen.

Für die Bauarbeiten auf der A 620 zwischen Saarbrücken und Saarlouis beginnt am Freitag, 19. August, ab 19 Uhr der dritte und vorerst letzte Bauabschnitt. Die Fahrbahn in Höhe der Anschlussstelle Gersweiler in Richtung Saarlouis und die Zufahrt zur Autobahn aus Burbach in Richtung Saarlouis werden erneuert. Laut Autobahn GmbH werden die Bauarbeiten bis Montag, 22. August, dauern und gegen 5 Uhr beendet werden.