Vier Bauabschnitte : Staugefahr auf der A 1 und A 8: Bauarbeiten am Autobahnkreuz Saarbrücken

Staugefahr auf der A 1 und A 8: Bauarbeiten am Autobahnkreuz Saarbrücken

Bauarbeiten am Autobahnkreuz Saarbrücken sorgen für Behinderungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jan Woitas

Saarbrücken Auf Umleitungen müssen sich Verkehrsteilnehmer einstellen, die auf den Autobahnen 1 und 8 nahe der Landeshauptstadt unterwegs sind. Dort erneuern Arbeiter die Fahrbahnen. Was das für Fahrer im Detail bedeutet.

Bauarbeiten am Autobahnkreuz Saarbrücken können in der nächsten anderthalb Wochen zu Problemen auf der A 1 und A 8 führen. Denn ab Freitag, 24. Juni, bis Montag, 4. Juli, werden Streckenabschnitte gesperrt, die beide Autobahnen verbinden. Umleitungen sind ausgeschildert, kündigt Klaus Kosok von der Autobahn-Gesellschaft an.