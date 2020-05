Kostenpflichtiger Inhalt: Saarbrücken : Bauarbeiten an Fernwärmeleitung in St. Arnual

Saarbrücken Die Stadtwerke modernisieren bis voraussichtlich September 2021 die 1,5 Kilometer lange Fernwärmehauptversorgungsleitung in St. Arnual. Am Sonntag, 7. Juni, beginnen Arbeiten in der Koßmannstraße zwischen Lützow- und Gneisenaustraße.

Wegen Tief- und Rohrbauarbeiten ist die Zufahrt zum Parkplatz eines dortigen Supermarktes am Sonntag gesperrt. Das kündigen die Stadtwerke an.

„Wir legen eine Extraschicht am Sonntag ein, damit ab Montagmorgen die Kunden den Parkplatz wieder nutzen können“, erklärt Amand Hector, Fachbereichsleiter Planung der Stadtwerke Saarbrücken Netz.

Die Anwohner der Koßmannstraße können mit ihren Fahrzeugen ihre Grundstücke trotz der Baustelle erreichen. Die Stadtwerke bitten die Anwohner um Verständnis und versuchen die Lärmbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Das Fernwärmenetz der Stadtwerke ist 184 Kilometer lang und versorgt rund 11000 Privathaushalte sowie öffentliche Einrichtungen und Industriegebäude.