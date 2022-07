Sanierungsarbeiten : Stau und Stillstand am ersten Tag der einseitigen Vollsperrung der A 620 bei Saarbrücken (mit Bildergalerie)

Gersweiler Am Freitagabend begann eine neue Phase der aktuellen Bauarbeiten an der A 620 bei Saarbrücken. Die sorgte schon am Samstag für Stau und Stillstand auf den Umleitungsstrecken.

Seit Freitagabend gehen die Bauarbeiten an einer neuen Stelle der A 620 weiter. Betroffen ist das Teilstück zwischen Gersweiler und Messegelände in Fahrtrichtung Saarbrücken, ein besonders neuralgischer Punkt. Dazu wurde am Freitagabend die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Gersweiler und Messegelände voll gesperrt, außerdem wird auf den Zu- und Abfahrten der Anschlussstelle Gersweiler und Burbacher Straße gearbeitet. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten an Fahrbahn und Entwässerungsanlagen. Laut Autobahn GmbH sollen sich die Autofahrer während der Bauzeit auf erhebliche Verkehrsbehinderungen und Staus einstellen.

Das mussten sie schon am Freitag tun, als die Baustellenfirma vier Stunden vor dem offiziellen Termin mit einer halbseitigen Sperrung begann und viele, die noch schnell nach Saarbrücken wollten, von einem kilometerlangen Stau überrascht wurden, der auch in den Verkehrsnachrichten nicht erwähnt wurde. Samstagmorgen brauchten die Autofahrer viel Geduld. Der Verkehr staute sich hier bereits bis zur Abfahrt Klarenthal zurück.

Auch auf der Umleitung, die den Verkehr von der Autobahn aus durch Burbach und Malstatt führt, kam es Samstag zu einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen und teilweise Stillstand. Wie die langen Autoschlangen bereits am vergangenen Wochenende zeigten, sind die Bauarbeiten auf der A 620 mit weitreichenden Verkehrsbehinderungen verbunden. Vor allem im Berufsverkehr wird in Folge der Sperrung weiterhin mit enormen Verzögerungen zu rechnen sein.

Zur Baustelle auf der A 620 kommt auch die Baustellen-bedingte Sperrung auf der A 8 zwischen Saarlouis-Steinrausch und Dreieck Saarlouis in Fahrtrichtung Luxemburg, die von Freitag bis Montag dauerte und ebenfalls für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte. Fahrerinnen und Fahrer, die von Saarlouis in Richtung Saarbrücken möchten, können die A 8 jedoch ungehindert nutzen. Auch wenn dies eine längere Strecke darstellt, ist Saarbrücken aktuell zeitlich schneller über die A8 und die A 623 zu erreichen.

