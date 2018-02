Basteln und dem Märchen „Rapunzel“ lauschen

Am Donnerstag, 22. Februar, findet für Kinder im Vorschulalter das nächste Erzähltheater (Kamishibai) in der Stadtbibliothek statt. Auf dem Programm steht die Bilderbuchgeschichte „Rapunzel“, ein Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm. Das Vorlesen wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinwesenarbeit Sulzbach in deutscher und arabischer Sprache angeboten. Beginn ist um 14.30 Uhr. Im Anschluss ans Erzähltheater findet, passend zu dem Märchen, gemeinsames Basteln statt. Infos in der Bibliothek, Tel. (0 68 97) 508-430.