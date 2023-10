Basketball Warum Aufsteiger BBV Saarbrücken ein Punkt abgezogen wurde

Der BBV Saarbrücken kassierte nach dem Aufstieg in die 2. Basketball-Regionalliga vier Niederlagen in vier Spielen. Weil sie im ersten Saisonheimspiel gegen den BC Gelnhausen mit Gaspard Hurtel einen nicht gemeldeten Spieler eingesetzt haben, wurde die mit 86:91 verlorene Partie mit 0:20 gewertet und dem BBV Saarbrücken ein Punkt abgezogen. Vor dem Heimspiel an diesem Sonntag um 16 Uhr in der Bruchwiesenhalle gegen Eintracht Frankfurt ist der BBV Saarbrücken daher mit einem Minuspunkt Tabellenletzter.