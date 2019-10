Konzert : „Out of the Blue“ spielt im Garelly-Haus

(red) „Out of the Blue“ gibt ein Konzert im Garelly-Haus, Eisenbahnstraße. Peter Eifel, Michael Bamberg und Jordan Blier legen los am Donnerstag, 31. Oktober, um 19 Uhr. Am Samstag, 2. November, tritt ab 17.30 Uhr und ab 18.30 Uhr die Gruppe „5th Avenue“ auf.

