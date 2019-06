Saarbrücker Bahnhofstraße im überregionalen Vergleich : Bahnhofstraße ist eine der Top-Einkaufsmeilen

Saarbrücken Saarbrücken steht im bundesweiten Vergleich mit besten Adressen in Köln, Hamburg und München hervorragend da.

Engel&Völkers hat die Zahl der Passanten an 55 „einzelhandelsrelevanten Lagen“ in 29 deutschen Städten gezählt. Demnach landet die Saarbrücker Bahnhofstraße auf Platz neun der 55 untersuchten Einkaufslagen. Dienstags besuchten im Schnitt 2900 Personen die Bahnhofstraße. Platz eins belegt die Neuhauser Straße in München mit 5049 Personen, Platz zwei die Georgstraße in Hannover (4877), Platz drei die Schildergasse in Köln (4469). Engel & Völkers hat die Frequenz an allen Dienstagen und Samstagen im Mai von 10 Uhr bis 20 Uhr mit fest installierten Lasermessgeräten ermittelt. „Der aus der mehrtägigen Auswertung gebildete Durchschnittswert pro Stunde gewährleistet, dass Einflussfaktoren wie Wetter oder Veranstaltungen die Ergebnisse wie bei den bisherigen Handzählungen nicht überproportional beeinflussen“, erläutert Florian Kraul, Head of Research bei Engel & Völkers.