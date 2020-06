Unbekanntes Pulver : Verdächtiges Päckchen legt Saarbrücker Hauptbahnhof lahm

Saarbrücken Großalarm wegen Karton mit Pulver: Einsatzkräfte räumen den Saarbrücker Hauptbahnhof, der Schienenverkehr wird eingestellt. Die Sperrung sorgt für erhebliche Probleme im Zugverkehr im gesamten Saarland.

Aufregung am Saarbrücker Hauptbahnhof. Der Grund: ein verdächtiges Päckchen mit unbekanntem Inhalt. Am gestrigen Montag, 29. Juni, entdeckte die Bundespolizei gegen 15 Uhr vor dem Fenster ihrer Dienststelle im Bahnhof einen Gegenstand – offenbar ein Eiskarton mit einer Tüte drumherum. Sie sperrte den näheren Umkreis ab, da unklar war, was in dem Päckchen ist. Die Bundespolizei versuchte zunächst dessen Besitzer zu finden. Ohne Erfolg. Deshalb wurde der Radius der Absperrung gegen 16.30 Uhr erweitert. Teile des Bahnhofs wurden gesperrt und Spezialkräfte der Landespolizei angefordert. Zudem rückten Feuerwehr und Rettungsdienste an.