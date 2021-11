Neues Park & Ride in Brebach : Ab März gibt es 160 Park & Ride-Parkplätze in Brebach

So soll das Parkdeck am Bahnhof in Brebach aussehen. Es soll im März 2022 fertig sein und 160 Stellplätze haben. Foto: Saarbahn Foto: Saarbahn

Brebach Auf dem Park & Ride-Platz am Brebacher Bahnhof entsteht ein Parkdeck mit 160 Plätzen. Bis März soll es fertig sein.

Wahrlich ein feucht-fröhlicher Spatenstich war das am Dienstag, mit dem die Saarbahn den offiziellen Baubeginn des neuen Parkdecks am Brebacher Bahnhof annoncierte: Im strömenden Regen mussten die Honoratioren ihre Schippe Sand fürs Foto hochwerfen. Doch die Laune und die Lust auf ein Gläschen Sekt ließ man sich vom Wetter nicht verderben. Schließlich hat sogar ein nasskaltes Spatenstich-Event mittlerweile Flair – während der Pandemie fand sowas schlicht nicht statt.

1,3 Millionen Euro wird die offene Parkdeckanlage mit zwei Geschossen kosten. Wenn sie steht, dann können deren Nutzer auch im strömenden Regen fast trockenen Fußes von Brebach aus bequem mit der Saarbahn in die Saarbrücker Innenstadt gelangen. „Egal ob Berufspendler oder eine Familie, die gemeinsam etwas unternehmen will: In nur zehn Minuten ist man dann mit der Bahn in der City“, warb Saarbahn-Geschäftsführer Peter Edlinger. Und weil Parken in der Innenstadt „kein Schnäppchen“ sei, lohnten sich die 6,90 Euro, die eine Familie mit Kindern unter sechs Jahren für eine Tageskarte zahle, gab er ein Beispiel.