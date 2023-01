Neue Strecke bis 2035? : Zugverbindung Saarbrücken-Luxemburg in Aussicht? CDU attackiert Rehlinger

Zugverbindung Saarbrücken-Luxemburg in Aussicht? CDU attackiert Rehlinger

Saarbrücken Mit dem Zug von Luxemburg über Metz bis nach Saarbrücken: Diese Strecke könnte bis 2035 umgesetzt werden. Doch das Saar-Verkehrsministerium tut nichts dafür, klagt die Opposition.

Doch nicht nur innerhalb des kleinen Landes soll das private Auto zurückgedrängt werden, auch die Verbindungen in die Nachbarländer stehen auf dem Prüfstand.

Zugverbindung von Luxemburg über Frankreich ins Saarland

Bessere Anbindung an das ökonomische Kraftzentrum der Region

Die CDU-Landtagsfraktion gibt sich empört über „Rehlingers anhaltende Untätigkeit bei der Luxemburg-Verbindung“. In einer Pressemitteilung teilt Roland Theis aus: „Es ist nicht nachvollziehbar, wie egal die Bahnverbindung nach Luxemburg der SPD-Regierung zu sein scheint. Seit 11 Jahren ist die SPD in der Ressortverantwortung für die Verkehrspolitik, die längste Zeit unter Anke Rehlinger persönlich. Es gibt zahlreiche Vorschläge für eine schnelle, verlässliche Zuganbindung an das ökonomische und demographische Kraftzentrum unserer Region.“