Wegen Bauarbeiten : Bis Mittwoch geänderte Fahrzeiten bei Vlexx-Zügen

Saarbrücken Von Sonntag bis Mittwoch kommt es auf den Zugstrecken des RE 3 und der RB 73 zu leicht geänderten Abfahrtzeiten. Grund dafür sind Bauarbeiten, teilte die Privatbahn Vlexx mit.

Betroffen sind Züge in den späten Abendstunden und am frühen Morgen. Hier gibt es teils frühere, teils spätere Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Insbesondere die Züge mit regulärer Abfahrt um 3:42 und 4:42 Uhr ab Saarbrücken fahren an einzelnen Tagen sieben Minuten früher ab. Die Züge um 5:51 und 6:51 Uhr fahren bereits zehn Minuten früher ab Saarbrücken ab.