Nach den Insolvenzen der Traditionsbetriebe Heil und Schubert Droht ein Bäckersterben im Saarland?

Hört man sich unter Saarbrückern um, können viele die Insolvenz der Bäckerei Heil in der Saarbrücker Bahnhofstraße nicht nachvollziehen. Schließlich musste man sich für „die besten Eclairs“, wie eine Saarbrückerin sagt, und „den besten Marmorkuchen der Stadt“, wie ein anderer Passant sagt, immer in einer langen Schlange einreihen, trotz meist vieler emsiger Verkäuferinnen. „An dem Laden stehen immer Leute an, man hat den Eindruck, es muss ihnen gut gehen“, sagt Insolvenzverwalter Günter Staab am Tag nach dem öffentlichen Bekanntwerden der Insolvenz. „Aber es reicht nicht aus.“