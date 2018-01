später lesen Kurs für Eltern und Babys Babys in Bewegung: Neues Kursangebot Teilen

Am 20. Februar beginnt ein neuer Kurs „Babys in Bewegung“ beim TV Quierschied: Es ist eine Turnstunde zur körperlichen und geistigen Entwicklung. Über Sinnes- und Bewegungsanregungen wird in einer Gruppe mit bis zu zehn Kindern die Entwicklung des Kindes gefördert. Mit Liedern, Finger- und Schaukelspielen sowie auf einem Bewegungsparcours (Kriechtunnel, Kletterberge, schiefe Ebene) lernt das Baby, sich mit Freude zu bewegen. Der Kurs ist dienstags von 10 bis 11.30 Uhr in der Jahnturnhalle. Er hat zehn Teile und endet am 24. April. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Eine Babydecke sollte man mitbringen.