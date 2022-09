Saarbrücker Start-up „Avenir Garment“ : Für eine verantwortungsbewusste Modeindustrie

Der junge Tunesier Aladin Amiri (30) will einen Wandel in der Bekleidungs-Textilproduktion. Foto: Udo Rau

Saarbrücken Der Saarbrücker Jung-Unternehmer Aladin Amiri hat ein Start-up aufgezogen, das sich für eine ökologisch-verträgliche Modeindustrie stark macht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Udo Rau

Der Name des jungen Startup-Unternehmens aus Saarbrücken ist Programm: „Avenir Garment“. Die französisch-englische Sprach-Kombination steht für eine andere Zukunft der Modeindustrie, der Herstellung von Bekleidung. „So wie bisher kann die globale und hochtourige Modebranche mit ihren schnell getakteten Produktionszyklen nicht mehr weitermachen“, sagt der in Saarbrücken lebende, gebürtige Tunesier Aladin Amiri (30). In Billiglohnländern würden die Menschen in den Textilfabriken ausgebeutet, Unmengen neuer Kleidung, die der Markt nicht aufnehmen kann, würden weggeworfen, ohne je getragen worden zu sein, und obendrein würde die Umwelt durch diese Art der Produktion der global agierenden Konzerne extrem belastet, meint Amiri. „Eine Ressourcenverschwendung ohnegleichen, es muss endlich umgedacht werden.“

Amiri will mit „Avenir Garment“ dazu seinen Beitrag leisten. Seine Grundidee: Die Zukunft der Mode mit (zunächst) kreativer Streetwear mitgestalten, sie in Einklang bringen mit ökologischer Nachhaltigkeit, dabei gleichzeitig „divers, kreativ und verantwortungsbewusst handeln“. Ein hoher Anspruch, den sich Amiri vorgenommen hat.

Viele Kreative, Musiker, Modedesigner wollen kleine, eigene Kollektionen mit eigenem Label auf den Markt bringen. „Dafür brauchen sie Hersteller, die kleine Serien produzieren. Die suche ich für sie und vermittle die Aufträge an kleine oder mittlere Unternehmen. Irgendwann möchte ich aber auch meine eigene Textilproduktionsfirma gründen“, sagt er.

Geprägt haben den in Gabes geborenen und in Monastir aufgewachsenen Amiri, der derzeit an der Universität Saarbrücken Betriebswirtschaft und Philosophie studiert, die Erfahrungen aus seiner nordafrikanischen Heimat Tunesien. Als Folge der Liberalisierung der Welthandelsströme etwa um 2005 gingen viele tunesische Textilunternehmen pleite, weil sie mit den asiatischen Billigstherstellern nicht mithalten konnten. Damals war die tunesische Textilindustrie neben dem Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig im Land. Deshalb setzt er bei seinem Konzept auch auf bestehende kleinere tunesische Hersteller: „Von Tunesien aus ist nur ein kurzer Weg übers Mittelmeer nach Europa.“ Wichtig ist für ihn neben umweltfreundlicher Produktion auch die faire Entlohnung der Mitarbeiter. Dabei nutzt er seine immer noch bestehendes Beziehungsnetz ins Heimatland.

Im September 2020 hat er „Avenir Garment“ in Saarbrücken als Einzelunternehmen gegründet, demnächst wird daraus eine GmbH. Sein Vater lebte einst im Saarland, und Amiri weilte bis zu seinem vierten Lebensjahr in Saarbrücken und kam dann 2003 wieder in die Stadt. Es gefiel ihm, und so kam er nach dem Abitur 2010 im Alter von 18 Jahren zurück ins Saarland und begann ein Mechatronik-Studium. Nach vier Semestern stellte er fest, dass es nicht der richtige Weg war. Im Hinterkopf hatte er stets die Gründung eines eigenen Unternehmens als Langfrist-Ziel. Mit 23 gründete er in Saarbrücken einen Nachtclub mit Livemusik, die „Alice Club & Bar“ nahe dem Mercure-Hotel, wo er zeitweise 15 Mitarbeiter hatte. 2017 musste er den Club schließen, und er konzentrierte sich auf die Idee mit der Zukunft ökologisch verträglicher Mode.

Die stark voranschreitende Digitalisierung kommt ihm zupass. Sie wird die Modebranche auf neue Beine stellen, ist er sicher. Zum Anlauf des Projektes entwarf er selbst eine Grundkollektion von Streetwear, ließ sie in Tunesien produzieren und vertreibt sie über einen Webshop. Seit 2020 hat er insgesamt etwa 360 000 Euro Umsatz gemacht. „Ich muss ja mit realen Produkten zeigen, wo ich hinwill“, meint er.

Damit seine Kunden ihre Ideen umsetzen können, stellte er mit Elissa.ai eine Konfigurator-Softeware auf die Beine, sie soll die Kosten vom Entwurf bis zum fertigen Produkt deutlich senken. Jetzt geht es in die nächste Runde: Für Ausbau und Finanzierung von Elissa benötigt er 750 000 Euro, der Finanzierungsplan ist fertig. Geplant ist weiterhin ein Projekt, das so genannte B-Ware nicht weggeworfen werden muss, sondern als Grundlage für neue Produkte dienen soll. Dazu kommt als App ein virtuelle Umkleidekabine („virtual dressing room“), in der Käufer die Ware vor dem Kauf virtuell anprobieren können.