Für Dieb dumm gelaufen : Autoknacker lässt Ausweis im Fahrzeug liegen

Saarbrücken (red) Laut Zeugenaussagen war es wohl um 3 Uhr in der Nacht zum Sonntag gewesen, als ein Dieb in der Spichererbergstraße in Saarbrücken die Scheibe der Beifahrertür eines Autos zerschlug und dieses durchsuchte, berichtet die Polizei.

