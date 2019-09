Polizeibericht : Wer stahl, ohne dabei Spuren zu hinterlassen?

In der Nacht von Sonntag auf Montag stahl ein Unbekannter aus einem Jeep Renegade unter anderem einen Werkzeugkoffer der Marke Mannesmann im Wert von rund 200 Euro sowie einen Sack mit sieben Fußbällen der Marke Erima.

Das teilte die Polizei gestern mit. Der Jeep war in einer Hauseinfahrt in der Karlsbrunner Straße abgestellt. Am Auto fand die Polizei keine Aufbruchsspuren.