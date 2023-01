Staus in Saarbrücken : Arbeiten an Leitplanke führen zu Staus in Saarbrücken

Arbeiten an Leitplanke führen zu Staus in Saarbrücken

Eine Baustelle nahe der Westspange in Saarbrücken hat am Donnerstagmorgen zu Staus geführt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Eine Baustelle nahe der Westspange strapazierte am Donnerstagvormittag die Geduld der Autofahrer. Stadt betont: Die Arbeiten waren unaufschiebbar.

Die Baustelle an der Saarbrücker Westspange sorgt seit Monaten für Verärgerung bei Autofahrern (wir berichteten mehrfach). Gestern gab es wieder Probleme vor Ort. SZ-Leser beklagten sich über einen Rückstau bis zum Ludwigskreisel und eine Sperrung der Autobahnauffahrt Richtung Saarbrücken City und vermuteten die Bauarbeiten als Grund. Unsere Redaktion erreichten Anfragen, warum man nach wochenlangem Baustopp und Betriebsferien der Baufirma ausgerechnet am ersten Schultag nach den Ferien, einem erwartungsgemäß verkehrsreichen Tag, die Fahrbahn sperrt, um an einigen Metern Leitplanke zu arbeiten.

Vor Ort bestätigte sich der Hinweis, drei Arbeiter hatten die Zufahrt zur Autobahn gesperrt und zerschnitten Teile der Leitplanken mit einem Schweißbrenner. Der gesamte Westspangenverkehr musste in die Roonstraße fahren und überlastete dort die Ampel, die auf solche Verkehrslasten nicht ausgelegt ist. Es kam selbst in den Nebenzeiten noch zu Rückstaus bis weit auf die Westspangenbrücke. Wir haben bei der Stadt Saarbrücken nachgefragt und erhielten Antwort von Stadt-Pressesprecher Thomas Blug: „Die Arbeiten und die damit einhergehenden Einschränkungen haben mit der größeren Maßnahme an der Westspange nichts zu tun“, erklärte Blug. „Nach einem Unfall musste das Straßenbauamt kurzfristig eine stark beschädigte Leitplanke reparieren lassen. Die Stadt kommt ihrer Verkehrssicherungspflicht nach, ein Aufschub der Arbeiten war aufgrund des Schadens nicht möglich. Im Zuge der Arbeiten werden zwei ältere Unfallschäden, die nicht so gravierend waren, mit repariert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis morgen. Hinsichtlich der eigentlichen Maßnahme hat sich seit unserer letzten Stellungnahme nichts an den Plänen geändert.“ So soll diese Arbeiten voraussichtlich im Februar beendet werden.