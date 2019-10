Völklingen : Autobahnspur bei Luisenthal gesperrt wegen Bauarbeiten

Völklingen Wegen Instandsetzungsarbeiten an der Saarbrücke bei Luisenthal musste die A 620 am Freitag, 18. Oktober, ab 19.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Völklingen-Ost (10) und Klarenthal (11) halbseitig gesperrt werden.

Betroffen sind die Normal- und die Standspur in Richtung Saarbrücken auf einer Länge von rund 150 Metern. Der Verkehr wird auf der Überholspur an der Baustelle entlanggeführt. Am Sonntag, 20. Oktober, 20 Uhr, soll die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Die Instandsetzungsarbeiten an der Brücke dauern voraussichtlich bis einschließlich 1. November. In dieser Zeit wird der Verkehr auf der Brücke in beiden Richtungen auf eingeengten Fahrstreifen geführt. Im Bereich der Übergangskonstruktion auf der Klarenthaler Seite ist die Geschwindigkeit für LKW auf Tempo 20 reduziert. Das teilte der Landesbetrieb für Straßenbau am Freitag mit.