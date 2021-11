Am Samstag werden alle Auf- und Abfahrten geöffnet : Autobahn GmbH zufrieden mit Arbeiten am St. Arnualer Kreisel

Am Samstag werden alle Auf- und Abfahrten am St. Arnualer Kreisel geöffnet. Allerdings kann man dann nur von St. Arnual oder der Ostspange aus auf die Stadtautobahn auffahren oder von ihr abfahren, die Überfahrt von St. Arnual zur Ostspange oder umgekehrt bleibt dagegen vorerst weiter gesperrt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Am Samstag werden alle Auf- und Abfahrten am St. Arnualer Kreisel geöffnet. Allerdings kann man dann nur von St. Arnual oder der Ostspange aus auf die Stadtautobahn auffahren oder von ihr abfahren, die Überfahrt von St. Arnual zur Ostspange oder umgekehrt bleibt vorerst weiter gesperrt. Die Autobahn GmbH ist mit den Arbeiten zufrieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Der Verkehr im Osten der Landeshaupstadt wird am Samstag deutlich entlastet, denn dann wird am St. Arnualer Kreisel nur noch die Überfahrt von der Ostspange nach St. Arnual und die Gegenrichtung gesperrt sein, während alle Auf- und Abfahrten geöffnet werden. Die Autobahn GmbH als Bauherr der Maßnahme rechnet dann mit deutlichen Verbesserungen der Verkehrsströme. Das Projekt des neuen Kreisverkehrs sei außerdem „ausgesprochen gut“ gelaufen, meint Klaus Kosok als Sprecher der Neunkircher Außenstelle der Autobahn GmbH. Drei Jahre Vorplanung hätten in der Maßnahme gesteckt, von deren Sinnhaftigkeit man überzeugt sei.

Die alte Verkehrsführung habe eine Vielzahl von Unfällen provoziert, so Kosok. „Das waren keine schweren, aber immer wieder vergleichbare Unfallsituationen.“ Trotz mehrfacher Veränderungen an der Verkehrsführung habe sich die Situation nicht verbessert. Man baue jetzt eine neue Verkehrssteuerung ein, die auf der modernsten Technik basiere, die man momentan kaufen könne. Kameras würden den Kreisverkehr rund um die Uhr analysieren und die Ampeln in den Schilderbrücken bedarfsgenau steuern. Die Ampelphasen würden ständig dem Verkehrsaufkommen angepasst und Rückstaus auf die Autobahn damit vermieden. Der Verkehr an der Ostspange habe in den vergangenen Jahren ständig zugenommen und weitere Zunahmen seien in den Prognosen der Verkehrsplaner vorhergesagt. Auch deshalb sei man trotz aller Kritik von dem Vorhaben überzeugt. Die Ampel im Kreisel sei eben mehr als nur eine Ampel, ab Mitte Dezember entfalle auch die einspurige Verkehrsführung im Kreisel, große Wegweiser würden ein besseres Einordnen frühzeitig ermöglichen.

Dass eben diese riesigen Wegweiser, die aus Aluminium maßgefertigt werden, aktuell nicht lieferbar sind, sei der weltweiten Lieferkettenproblematik geschuldet. Das Bauunternehmen habe direkt nach der Auftragserteilung die Teile bestellt. Indem man jetzt alle Auf- und Abfahrten am Wochenende öffne, seien die hauptsächlichen Verkehrsprobleme behoben. Das queren der Autobahn werde spätestens Mitte Dezember möglich sein, vermutlich aber früher. Die Montage der riesigen Schilderbrücken werde dann nur noch kurze Sperrungen in der Nachtzeit erforderlich machen. Man werde das, was jetzt offen ist, nicht mehr schließen. „Da bedanken wir uns bei der Polizei, die zugesagt hat, in den kurzen Phasen der Schildermontage den Verkehr von Hand zu sperren“, sagt Kosok. Seine Behörde habe es geschafft, das Baufeld für Rettungsfahrzeuge in aller Regel offen zu halten. Man habe außerdem das Glück gehabt, bei den Pfahlgründungen für die Schilderfundamente weder auf Weltkriegsreste noch auf archäologische Besonderheiten gestoßen zu sein. Beides sei an dieser Örtlichkeit denkbar.