Kostenpflichtiger Inhalt: Bundes-Notbremse greift noch nicht : Schulen und Kitas im Regionalverband am Montag noch offen

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Saarbrücken Schüler und Kita-Kinder dürfen am Montag noch in die Bildungseinrichtungen. Der Regionalverband Saarbrücken kratzt aber weiter an der Schwelle der 165er-Inzidenz, ab der die Bundes-Notbremse greift.