Malerei im Spiegel der Fotografie : Ausstellung in Püttlinger Kloster erinnert an György Lehoczky

Püttlingen Der Fotograf Thomas Meyer lichtete ein 12 Quadratmeter großes Wandbild ab, das Lehoczky für die Fleischwarenfabrik Höll in Illingen angefertigt hatte.

Eine Foto-Ausstellung im Kloster Heilig-Kreuz in Püttlingen erinnert an den 1901 in Ungarn geborenen György Lehoczky. Und damit nicht nur an den eigenwilligen Architekten dieses Klosters, das in den Jahren 1956 bis 1960 nach seinen Plänen errichtet wurde, sondern auch an einen regen Künstler, der in unserer Region neben zwei Klöstern – das zweite ist das Redemptoristenkloster Heiligenborn in Bous – mehr als 50 Fensterzyklen in katholischen und evangelischen Kirchen gestaltete. Bevor er 1947 nach Saarbrücken kam, hatte er in Ungarn Architektur studiert, als selbständiger Architekt gearbeitet und war zunächst nach Österreich geflohen. 1947 kam er nach Saarbrücken, wo er sich als Architekt beim Wiederaufbau einbringen wollte. Doch die neu konstituierte Architektenkammer das Saarlandes lehnte seinen Aufnahmeantrag ab, so dass er gezwungen war, als freier Künstler zu arbeiten. Er verlegte seinen beruflichen Schwerpunkt auf die Malerei, vornehmlich die Kirchenmalerei, in die er sowohl seine ungarischen Wurzeln als auch seine tiefreligiöse Lebensüberzeugung einfließen ließ. Wie bei den Fenstern der Stiftskirche in St. Arnual ging es ihm um die Verbildlichung religiöser Glaubensinhalte, die er in strahlenden Farben und stets gegenständlicher Formensprache imposant in Szene setzte.