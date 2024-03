Einsatz der anderen Art Ungewöhnlicher Rettungseinsatz in Saarbrücken: Übeltäter war eine Pizza

In der Nauwieserstraße in Saarbrücken ist es am Freitagnachmittag, 8. März, zu einem ungewöhnlichen Polizei- und Feuerwehreinsatz gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei der SZ auf Anfrage mitteilte, habe sich ein Mann ausgesperrt, der kurz zuvor eine Pizza in den Ofen geschoben hatte. Um einen Brand zu vermeiden, alarmierte er gegen 16.30 Uhr die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, die mit einem Einsatzzug in die Nauwieserstraße ausrückte.