Öffentliches Rücktrittsschreiben Streit um Saarbrücker Finanzamt – Vorsitzender des Landesdenkmalrates tritt unter Protest zurück

Die Begründung hat es in sich und wirft einmal mehr ein bezeichnendes Licht auf das Vorgehen der Regierung in der Causa Finanzamt: „Der Kuhhandel Pingusson-Gebäude gegen Finanzamt zeigt endgültig den völlig fehlenden Respekt vor der Baukultur“, schreibt Freese und fügt an Streichert-Clivot gerichtet hinzu: „Der Eindruck, dass ein hoher Druck von außerhalb Ihres Hauses den Denkmalschutz außer Kraft gesetzt hat, wurde in Gesprächen und nicht zuletzt durch ein vom LDR beauftragtes Rechtsgutachten bestätigt.“