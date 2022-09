Kreuznacher Diakonie teilt mit : Klinik schließt: Aus für Evangelisches Stadtkrankenhaus Saarbrücken

Saarbrücken Der Träger des Evangelischen Stadtkrankenhauses in Saarbrücken, die Kreuznacher Diakonie, hat die Schließung der Klinik verkündet.

Das Evangelische Stadtkrankenhaus in Saarbrücken wird geschlossen. Das hat die Kreuznacher Diakonie am Freitag bekannt gegeben hat.

In der Pressemitteilung der Kreuznacher Diakonie heißt es: „Aufgrund von andauernd hohen Verlusten und der fehlenden Perspektive beabsichtigt die Stiftung Kreuznacher Diakonie die Schließung des Evangelischen Stadtkrankenhauses Saarbrücken (EVK) in den nächsten sechs Monaten.“ Demnach wurden die Mitarbeitervertretung, Mitarbeitende sowie Beleg- und Kooperationsärzte bereits über die beabsichtige Schließung informiert.

Krankenhaus machte Verluste in Millionenhöhe

Mit der Schließung des EVK reagiert die Stiftung Kreuznacher Diakonie als Träger des Krankenhauses auf die anhaltenden negative betriebswirtschaftliche Entwicklung. Allein in den Jahren 2019 bis 2021 sei laut Träger ein Verlust von 7,8 Millionen Euro entstanden. In diesem Jahr sei ein weiterer Verlust in Millionenhöhe zu erwarten.

Zu den Hintergründen der beabsichtigten Schließung erklärt der Vorstand der Stiftung Kreuznacher Diakonie: „Der Entschluss zur Schließung des Hauses fällt uns nicht leicht. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage sehen wir uns allerdings gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Auf diese Weise sichern und stärken wir die diakonisch-soziale Arbeit unserer Stiftung.“

Sozialplan für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll erarbeitet werden

Die Gesundheitsversorgung in Saarbrücken und der umliegenden Region sei trotz der Schließung jedoch weiterhin gesichert, teilt die Stiftung Kreuznacher Diakonie mit.

In den nächsten Wochen sollen Gespräche mit allen Beteiligten fortgesetzt werden, um einen geordneten Prozess zu gewährleisten. Der Krankenhausträger lege dabei großen Wert auf die Sozialverträglichkeit, heißt es in der Pressemitteilung. „Aus diesem Grund sind wir bereits in Gesprächen mit der Mitarbeitervertretung und den Mitarbeitenden, um einen Sozialplan zu entwickeln. Die beabsichtigte Schließung erfolgt zudem in enger Abstimmung mit dem Saarländischen Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit sowie den Akteuren vor Ort.“

Am Standort in der Großherzog-Friedrich-Straße soll Hospiz betrieben werden