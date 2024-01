Saarländische Geschichte „So sterbt mer de Todt for’s Vaterland“

„… so, dass auch ein Laie etwas damit anfangen kann“, sagt Roland Isbergner vom Heimatkundlichen Verein Warndt und meint damit: Das neue Buch von ihm und vom Verein ist nicht nur etwas für Historiker, sondern auch für Leser, die an einem spannenden Abschnitt heimatlicher Geschichte interessiert sind und auch an den Menschen, die damals lebten. Isberner gibt mit Hilfe des Vereins eine vierteilige Buchreihe zum Krieg 1870/71 und den Ereignissen in Saarbrücken und Völklingen heraus. Es geht aber nicht so sehr um die schon oft wiedergegebenen Kriegsgeschehnisse an sich. So war der bereits erschienene erste Teil den Grabstätten im Ehrental, das heute im Deutsch-Französischen-Garten liegt, gewidmet (wir berichteten). Jetzt, im wieder mit vielen Fotos und Dokumenten versehenen zweiten Band, geht es um „Ereignisse, Kriegsvereine und Veteranen“. Wobei, soweit es die „Ereignisse“ betrifft, nicht das bloße Wiedergeben des Kampfgeschehens gemeint ist, sondern vor allem auch eine ganze Reihe von Zeitzeugen zu Wort kommen – natürlich durch die jeweilige Sichtweise gefärbt.