Auf Entdeckertour im Land der Geysire

Der Landesverband des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) bietet mit den Freunden des Abenteuermuseums am Donnerstag, 8. März, ab 18.30 Uhr den zweiten Abend einer Vortragsreihe im Nabu-Waldinformationszentrum. Er ist am Forsthaus Neuhaus im Urwald vor den Toren der Stadt bei Saarbrücken. Die noch junge Reihe soll Interesse an fernen Landschaften wecken und für deren Erhalt werben.