„Kaffee kann mehr sein als einfach nur ein Getränk“ Auf eine Sache legt der Inhaber des Café Liebich in Saarbrücken besonders viel Wert

Die Liebe zu gutem Kaffee ist im Café Liebich die Philosophie. Angeregt geben die Kunden dem Inhaber Daniel Müller gerne Rückmeldung zum jeweiligen Heißgetränk. Diese Rückmeldungen sind Daniel Müller wichtig. Seit dem 20. Juli 2023 gibt es das Café in der Fröschengasse am St. Johanner Markts in Saarbrücken.