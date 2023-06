Neues Ärztehaus Drei Hausärzte und drei Zahnärzte unter einem Dach

Dass eine ärztliche Neugründung heute kein Selbstläufer mehr sei, das betonte Dr. Ulrich Bernhard bei einem Gespräch mit unserer Zeitung. „Wenn Sie keinen detaillierten und seriösen Businessplan vorlegen, geht auch hier nichts mehr“, sagt er und blickt auf ein letztlich erfolgreiches, aber auch mit vielen Schwierigkeiten behaftetes Projekt zurück. Ulrich Bernhard hat Drillinge, seine heute 30-jährigen Söhne Nikolas, Sebastian und Florian. Alle sind promovierte Mediziner, dazu sind noch der Zahnarzt Dr. Christoph Dallinger und der Hausarzt Dr. Marc Müller in der Zahnarzt- und Hausarztpraxis angestellt. Sechs Ärzte praktizieren in den beiden getrennten Praxen, insgesamt 25 Menschen finden im Ärztehaus einen Job. „Die Gründung ging von mir und Florian aus. Wir wollten eine Zahnarztpraxis gemeinschaftlich gründen. Doch für eine Übernahme gab es keine Angebote. Wir waren bei unserem Ausbilder und Mentor Christoph Dallinger in St. Arnual angestellt, der seine eigene Praxis in St. Arnual verlassen hat, um bis zur Rente bei uns als angestellter Zahnarzt zu arbeiten. Wir wussten, dass wir etwas neu aufmachen müssen und schauten uns nach einem möglichen Grundstück um. Die Gärtnerei Biesel haben wir dann gekauft und eine eingeschossige Zahnarztpraxis geplant“, erzählt Sebastian Bernhard.