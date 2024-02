Kochen für den guten Zweck Auersmacher Frauen kochen für Bedürftige

Die Hilfe, die der Verein von außerhalb erfährt, ist groß, könnte aber noch etwas mehr sein. Viele Privatpersonen und Vereine kochen für die Kältehilfe. Die Gerichte reichen von Suppen, Eintöpfen und Schnitzel-Variationen bis zu all möglichen Nudelgerichten. In der vergangenen Wochen grillte die Freiwillige Feuerwehr Ludweiler im Garten in der Stengelstraße 30, und es gab Currywurst mit Pommes. „Wichtig ist, dass sich die Menschen, die uns helfen wollen, rechtzeitig bei uns melden, damit wir abstimmen können, wann wer kocht und welche Gerichte es gibt. Wir suchen auch noch freiwillige Helfer bei den täglichen Essensausgaben. Die Arbeitszeit ist von 18.15 bis 22 Uhr, wobei man auch nur zwei Stunden helfen kann, wenn nicht mehr Zeit ist. Man kann vorbei kommen und sich informieren oder mich anrufen“, so Petra Therre weiter. Trotz der großen Hilfe muss der Verein jeden Monat vier bis fünf Mal selber für die Bedürftigen kochen. Die Zutaten für ein Essen für etwa 80 Menschen kostet zwischen 200 und 300 Euro. 300 Euro hat auch die Katholische Frauengemeinschaft aus Auersmacher bezahlt. Es war das vierte Jahr in Folge, dass die Auersmacher Frauen für die Bedürftigen gekocht haben. Nach Kartoffelsuppe, Lyonerpfanne und Hühnerfrikassee gab es in diesem Jahr Quer-durch-den-Garten. „Wir wollen auch im nächsten Jahr mitmachen. Bis die Küche wieder sauber war, war es am Samstag 22 Uhr. Zudem waren noch fünf Frauen von uns bei der Essensausgabe in Saarbrücken dabei. Es hat allen Spaß gemacht und es war wieder einmal eine schöne Zeit“, so Susanne Groß.