Ticketvorverkauf bereits gestartet Diese Top-Acts kommen zum Festival-Sommer nach Saarbrücken

Schon vor drei Jahrzehnten fing Cypress Hills an, die Pop-Szene aufzumischen und dabei fleißig Fans zu sammeln. In diesem Sommer kommt die Band ins Saarland. Am 14. Juli zu den SB Open Airs am Saarbrücker E-Werk. Die Nachricht über diesen Special Guest verbreitete sich schnell, der allgemeine Ticketvorverkauf beginnt schon am Samstag, 6. April, ab 10 Uhr.