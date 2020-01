Deutsch-französische Freundschaft : Wo Michel und Marianne sich mögen

Regionalverband Vor 57 Jahren wurde der Élysée-Vertrag unterzeichnet. Der Deutsch-Französische Tag am 22. Januar erinnert daran.

Hier der Michel, drüben Marianne – mehr Leben „auf der Grenze“ als im Regionalverband Saarbrücken geht eigentlich nicht. In Großrosseln-Naßweiler gibt’s sogar eine Straße, die auf einer Seite deutsch, auf der anderen französisch ist. Und keltische Stämme gehören zu den frühen gemeinsamen Vorfahren. Zum Deutsch-Französischen Tag in genau einer Woche – der 22. Januar erinnert an den Abschluss des Elysée-Vertrags 1963 zwischen beiden Nationen – wollten wir aus berufenem Munde wissen, was die Nähe zu Frankreich bedeutet, ob nun persönlich, historisch oder kulturell.

Professor Peter Moll ist Präsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) Saar in Saarbrücken. Die DFG ist einer von etwa 130 deutsch-französischen Vereinen in Deutschland und mit etwa 400 Mitgliedern auch einer der größten. Was dem Wahl-Saarländer persönlich die Nähe zu Frankreich bedeutet, schildert er so: „Als ich 1959 von der Uni Hamburg nach Saarbrücken wechselte, war die Möglichkeit, jederzeit mit dem Rad mal kurz nach Frankreich zu fahren ein ganz entscheidender Grund, in dieser geschichtlich wie geographisch interessanten Gegend zu bleiben.“ Als „Zugereister“ sehe er „noch heute das Bemühen um grenzüberschreitende Kontakte in der Zivilgesellschaft als eine spannende Daueraufgabe an, der ich mich im Rahmen der Deutsch-Französischen Gesellschaft ebenso intensiv widme wie mit meinen landeskundlichen Wanderungen in den grenznahen Gebieten von Saar-Lor-Lux“.