Kundgebung am Landwehrplatz : 300 Demonstranten gedenken in Saarbrücken der Opfer des rassistischen Attentats von Hanau (mit Fotostrecke)

Saarbrücken Der rassistische Anschlag von Hanau, bei dem neun Menschen ermordet wurden, jährt sich am Sonntag zum dritten Mal. Zu diesem Anlass fand in Saarbrücken eine Demonstration gegen Rassismus statt.

Von Laura Ockenfels

Zum dritten Mal jährt sich am Sonntag der Tag des rassistischen Anschlags in Hanau. Am 19. Februar 2020 erschoss ein rechtsextremer Täter neun Menschen aus rassistischen Motiven.

Mehrere Vereine organisierten bereits im letzten Jahr eine Mahnwache vor der Europagalerie in Saarbrücken, um die Erinnerung wach zu halten. Auch in diesem Jahr möchte man gemeinsam den Opfern des Anschlags gedenken. Am Samstagabend fand dazu eine Demonstration von der Europagalerie durch die Innenstadt mit Abschlusskundgebung auf dem Landwehrplatz statt. Aufgerufen hat hierzu der Antirassistische Arbeitskreis (ARA), bestehend aus dem Café Exodus, Change Network, DAJC, fugeefilms, dem House of Resources Saar, Innwurf-Fanprojekt, Boys SB und Clique Canaille.

„Neun Menschen, neun Leben, neun Familien, viele Freunde und Liebende“

„Am 19. Februar 2023 sind es 1095 Tage ohne Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Paun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saracoglu, Sedat Gürbüz und Gokhan Gültekin. Alle ermordet in der Nacht vom 19. Februar 2020, aus rassistischen Motiven, von einem langen zuvor polizeibekannten und selbst bekennenden Rassisten“, sagte Esra Isgören vom ARA bei der Kundgebung. „Neun Menschen, neun Leben, neun Familien, viele Freunde und Liebende.“

Mit Plakaten mit den Slogans „Wir gedenken der Opfer von Hanau“ zeigten die rund 300 Demonstranten ihre Anteilnahme. „Um die Erinnerung daran wach zu halten, organisierten mehrere Vereine bereits im letzten Jahr eine Mahnwache hier in der Reichsstraße. Dieses Gedenken wurde jedoch durch eine Gruppe rechter Hooligans gestört. Dieser Angriff auf unsere Mahnwache 2022 in Saarbrücken hat uns nur nochmal gezeigt, dass auch in unserer Stadt klare Zeichen gegen rechte Strukturen und Rassismus gesetzt werden müssen, und wenn dieser Vorfall eines unterstrichen hat, dann, dass Rassismus kein Einzelfall ist“, erzählte Hannan Chalabi vom ARA.

„Wir sind nur das Sprachrohr für die Menschen, die Angst haben“

Dieses Mal waren die „Boys aus der Kurve“ dabei. Die Fans des 1. FC Saarbrücken wollen zeigen, dass sie gegen Rassismus sind. Aron Zimmer, FCS-Aufsichtsratsvorsitzender sagte: „Heute haben wir mit unserem Trikot schon darauf aufmerksam gemacht. Wir wollen zeigen in welche Richtung wir parteipolitisch gehen. Das wollen wir unterstützen.“ Über 100 Nationen seien bei der Demonstration durch Saarbrücken anwesend gewesen.

„Wir sind nur das Sprachrohr für die Menschen, die Angst haben. Wir müssen alle für diese Menschen da sein“, berichtete Emine Isgören von ARA. Mit den Sprüchen „Nazis morden, der Staat schaut zu. Verfassungsschutz und NSU“ und „Ob Ost, ob West, nieder mit der Nazipest“, machten die Demonstranten lautstark auf sich aufmerksam.