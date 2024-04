Basketball ATSV Saarbrücken krönt perfekte Saison mit dem Double

Im Finale des Basketball-Saarlandpokals haben die Korbjägerinnen des ATSV Saarbrücken ihre grandiose Saison perfekt gemacht. Beim Finalturnier vor Kurzem in der Hermann-Neuberger-Halle in Völklingen haben sie im Endspiel nicht die beste Leistung gezeigt. Der ATSV gewann aber mit 67:49 gegen die Dillingen Diamonds, die mit Spielerinnen aus ihrer Oberliga- und ihrer Landesliga-Mannschaften antraten, und holte nach dem makellosen Titelgewinn in der Oberliga mit 18 Siegen in 18 Saisonspielen das Double aus Meisterschaft und Pokal – wenngleich die Freude getrübt wurde.