Vortrag über die Versorgung von Oberschenkelfrakturen mit einer Spezialhüftprothese Assistenzärztin des Winterberg Klinikums erhält Nachwuchspreis der Saarchirurgen

Seit 2010 verleiht der Verein Saarländische Chirurgenvereinigung seinen wissenschaftlichen Preis der Gesellschaft für den Nachwuchs unter 38 Jahren an saarländische Jung-Mediziner aus dem Bereich der Chirurgie. In diesem Jahr geht der Nachwuchspreis an eine Assistenzärztin aus dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie des Winterberg Klinikums in Saarbrücken.