Süß- sauer oder scharf pikant : Acht der besten asiatischen Restaurants in Saarbrücken und Umgebung

Dumplings in einem chinesischen Lokal serviert. Foto: dpa-tmn/Alexander von Kleist

Saarbrücken Ob Sushi, gebratener Reis mit Hühnchen oder Curry – die asiatische Küche in Saarbrücken hat viel zu bieten. Auch in diesen acht asiatischen Restaurants.

1. Grand Asia Restaurant

Im Grand Asia in Saarbrücken gibt es chinesische und japanische Spezialitäten. In moderner Atmosphäre mit LED beleuchteten Gängen bietet das Restaurant sowohl Mittag- und Abendessen an. Je nach Tageszeit gibt es verschiedene Menükarten. Mittags gibt es beispielsweise verschiedene Nudel- und Reisgerichte, Suppen, sowie Sushi oder Grill- und Salatspezialitäten. Die Auswahl bei Grand Asia ist riesig. Auch für Veganer und Vegetarier gibt es genügend Auswahl. Im Restaurant selbst kann man außerdem bei verschiedenen Specials einfach mit dem iPad bestellen und bekommt das Essen dann direkt an den Tisch gebracht.

Öffnungszeiten: täglich 12 bis 15 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr

Adresse: Trierer Straße 14, 66111 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Grand Asia

2. Asia Restaurant Ming

Das Asia Restaurant Ming bietet mongolische, japanische und chinesische Speisen an. Neben der normalen Menükarte gibt es außerdem Dienstag bis Samstag ein chinesisches Buffet mit japanischem Sushi zu Mittag und mongolischem Grill am Abend. Auf der Speisekarte finden sich Suppen, Fleisch-Gerichte, vegetarsche Speisen, Reis- und Nudelgerichte und vieles mehr. Die Preise und Infos rund um das Buffet findet man auf der Webseite des Restaurants. Kinder unter vier Jahren dürfen vor Ort kostenlos essen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11.30 bis 15 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr, Montag ist Ruhetag

Adresse: St. Johanner Straße 32, 66111 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Asia Ming

3. Mei Thai Restaurant

Das thailändische Restaurant bietet alle Speisen geschmacksverstärkerfrei und mit frischen Zutaten an. Von Fingerfood über Curry und Suppen bis hin zu Wok Gerichten gibt es hier alles zu essen. Viele Speisen werden ebenfalls vegetarisch angeboten. Wenn der Hunger mal nicht groß genug ist und etwas übrig bleibt, kann man sein Essen auch einpacken lassen und mit nach Hause nehmen. Alles Soßen und Dressings werden hier übrigens hausgemacht serviert.

Öffnungszeiten: Montag: 17.30 bis 22.30 Uhr, Dienstag bis Samstag: 12 bis 15 Uhr, 17.30 bis 22.30 Uhr, Sonntag ist Ruhetag

Adresse: Kappenstraße 7, 66111 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Mei Thai

4. Osaka

Das große Sushi Restaurant aus Saarbrücken bietet eine riese Auswahl an Sushi-Menüs. Ob mit Fisch und Fleisch oder lieber vegetarisch oder vegan – das Osaka bietet von allem etwas. Maki, Negiri, Special Rolls und alle andere Sushi Variationen werden täglich frisch zubereitet. Das Mittagsmenü gibt es jeden Tag ab 12 Euro pro Person. Die Sushi-Menüs werden auf Bestellung frisch vor Ort zubereitet. Im Wohlfühlambiente bietet das Restaurant bis zu 70 Sitzplätze an. Reservierungen werden trotzdem empfohlen, da das Osaka in Saarbrücken ein sehr beliebter Spot ist.

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch bis Samstag: 12 bis 15 Uhr und 18 bis 23 Uhr, Sonntag: 18 bis 23 Uhr, Dienstag ist Ruhetag

Adresse: Dudweilerstraße 1, 66111 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Osaka

5. Okinii

Das Okinii in Saarbrücken bietet sowohl eine große Auswahl an Sushi Spezialitäten an, als auch eine japanische Karte mit Grillspezialitäten, Salaten. Suppen oder Teppan Yaki. Beim Okinii, einem besonderen Angebot des Restaurants, bezahlt man pro Person einmal und kann dann so viel von der Karte essen, wie man möchte. Wer will, kann mit seinem Smartphone ganz bequem vom Tisch aus bestellen und bekommt das Essen dann frisch aus der Küche geliefert. Die Karte des Restaurants bietet außerdem einige Spezialitäten, für mehr Infos ist der Kontakt weiter unten verlinkt.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 17 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag: 12 bis 0 Uhr und Sonntag: 12 bis 23.30 Uhr

Adresse: Berliner Promenade 17-19, 66111 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Okinii

6. Hashimoto

Das japanische Restaurant an der Johannsskirche bietet zwei traditionelle japanische Speisekarten. Die Teppanyaki Speisekarte mit vielen Grillvariationen und die Washoku Speisekarte mit überwiegend Sushi und Bento Platten. Das Hashimoto bietet jedoch auch noch eine Vielzahl anderer Speisen an, die man in der Karte auf der Webseite des Restaurants findet. Außerdem gibt es Izakaya Hashimoto, die kleine Schwester des japanischen Lokals. Ist das Hashimoto also mal geschlossen, findet man ähnliche Speisen einfach ein paar Straßen weiter am St. Johanner Markt. Alle Infos zum zweiten Restaurant findet man ebenfalls auf der Webseite, welche weiter unten verlinkt ist.

Öffnungszeiten: Dienstag, Freitag und Sonntag: 12 bis 14 Uhr und 18.30 bis 21 Uhr, Mittwoch und Samstag: 18.30 bis 21 Uhr, Montag und Donnerstag ist Ruhetag

Adresse: Cecilienstraße 7, 66111 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Hashimoto

7. Restaurant PAD THAI

Das Restaurant Pad Thai in Saarbrücken hat endlich wieder geöffnet! Die thailändische Küche bietet hier unter anderem Suppengerichte, gebratenen Reis und Nudeln, Hühnchen und Ente und vieles mehr. Die Speisen werden mit vielen Kräutern und Gewürzen verfeinert. Bei der Wahl des Essens kann man zwischen scharf, pikant und vielen weiteren Geschmacksrichtungen auswählen. Das Restaurant bietet zudem die Möglichkeit, das Essen zum Mitnehmen zu bestellen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag: 11 bis 14 Uhr und 17.30 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag 17.30 bis 21.30 Uhr, Sonntag und Montag ist Ruhetag.

Adresse: Zähringerstraße 6, 66119 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Pad Thai

8. Hokkaido Sushi Restaurant

Im Hokkaido Saarbrücken werden verschiedene asiatische Kochstile vereint. Ob Sushi, chinesische Ente mit gebratenen Nudeln und Gemüse, japanische Grillspezialitäten oder japanischer Tofu mit Reis und Soße – alles wird frisch zubereitet und hausgemacht serviert. Wer will, kann sich ganz bequem über Tablets seine Gänge an den Tisch bestellen. Und für alle, die es sich lieber zu Hause bequem machen, gibt es die Option sich das Essen zum Abholen zu bestellen.

Öffnungszeiten: täglich 11.30 bis 15 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr, Montag ist Ruhetag

Adresse: Mainzer Straße 152, 66121 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Hokkaido

