Architekten-Vorschläge für Museumerweiterung Mancher warnt vor „Frevel“ am Schlossplatz

Dieser Tage in der Alten Post in Saarbrücken: Stimmengemurmel überall. So munter hätte es mancher Museumschef gerne in seinen Räumen, doch hier geht es um einen Architektenwettbewerb, um den für eine Erweiterung des Historischen Museums Saar. 22 Entwürfe, die eine Jury als anonyme Beiträge bewertete, wurden seit dem 30. Januar der Öffentlichkeit präsentiert. Es geht um sehr viel, um einen neuen architektonischen Akzent auf einem der bedeutendsten Plätze im Saarland, dem Saarbrücker Schlossplatz. 20 bis 25 Besucher kamen täglich.