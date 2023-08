Lofts mitten in Saarbrücken Wohnen im Architektur-Juwel – so sieht das Siemens-Haus von innen aus (mit Fotos)

Serie | Saarbrücken · Die Wiedernutzung leer stehender Gebäude füllt Lücken in der Stadt mit neuem Leben. Alte Gebäude – oft mit besonderem geschichtlichen Hintergrund – gehen in neuen Konzepten auf, werden revitalisiert. In einer Serie stellen wir Beispiele im Regionalverband vor, heute das Siemens-Ensemble in Saarbrücken.

30.08.2023, 13:09 Uhr

So lebt es sich in den Siemens-Lofts in Saarbrücken 9 Bilder Foto: Iris Maria Maurer

Von Iris Maurer

Mitten in der Landeshauptstadt Saarbrücken steht als Landmarke ein bedeutendes Stück Architekturgeschichte: das Gebäudeensemble der Siemens AG. Erbaut wurde es 1966 von dem Münchener Architekt Peter C. von Seidlein, ein Vertreter klassischer räumlicher und konstruktiver Funktionalität. Hier geht es zur Bilderstrecke: So lebt es sich in den Siemens-Lofts in Saarbrücken