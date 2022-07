Regionalverband : 27 980 Menschen suchen einen neuen Arbeitsplatz

Regionalverband Arbeitslosenzahl sinkt, verglichen mit dem Vorjahresmonat, auch im Juli. Und der Bestand an offenen Stellen steigt deutlich.

Im Regionalverband waren im Juli 15 455 Menschen arbeitslos, 615 bzw. 4,1 Prozent mehr als im Juni und 1325 Arbeitslose weniger als im Juli 2021 (minus 7,9 Prozent). Die Quote war mit 8,9 Prozent um 0,4 Punkte höher als im Vormonat und lag um 0,7 Punkte unter dem Juli-Wert von 2021. 27 980 Menschen waren als Arbeitsuchende registriert, 211 mehr als im Juni und 1325 weniger als vor einem Jahr. Zu den Arbeitsuchenden gehören neben Arbeitslosen Menschen, die voraussichtlich nur kurz krank sind, Personen, die mehr als geringfügig beschäftigt sind und eine Aufstockung zum Lohn erhalten, sowie Leute, die schon ihre Kündigung erhalten haben und deswegen eine andere Stelle benötigen.

In der Arbeitslosenversicherung, für welche die Agentur für Arbeit Saarland zuständig ist, waren im Juli 3557 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 233 mehr als im Juni und 567 weniger als vor einem Jahr (minus 13,7 Prozent). In der Grundsicherung, um die sich das Jobcenter im Regionalverband kümmert, waren 11 898 Arbeitslose verzeichnet, 382 mehr als im Vormonat und 758 weniger als im Juli 2021 (minus 6,0 Prozent). Den Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Grundsicherung von Juni auf Juli erklärt die Sprecherin der Arbeitsagentur damit, dass nun die Jobcenter die ukrainischen Flüchtlinge betreuen.