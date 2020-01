Arbeitsmarkt im Regionalverband : Wirtschaftskrise kostet jetzt viele Menschen den Arbeitsplatz

Die Zahl der Menschen, die sich in den vergangenen Wochen arbeitslos melden mussten, ist verglichen mit dem Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen (Symbolfoto). Foto: picture-alliance/ dpa/Oliver Berg

Die Zeit ständig sinkender Arbeitsuchendenzahlen ist endgültig vorbei. Im Regionalverband trifft die Konjunkturflaute zusammen mit tiefergehenden Problemen der Betriebe.

Die Agentur für Arbeit Saarland zählte im Dezember 15 933 Arbeitslose im Regionalverband Saarbrücken, 329 mehr als im November. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter rund 2500 Arbeitslose mehr gemeldet (plus 18,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag mit 9,1 Prozent um 1,3 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats.

Jürgen Haßdenteufel, Chef der Agentur für Arbeit Saarland, sieht in den jüngsten Zahlen die Folgen der Wirtschaftsflaute, aber auch der grundlegenden Probleme der Saarwirtschaft. Einer steigenden Arbeitslosigkeit in vielen Teilen der Industrie stehe ein wachsender Fachkräftebedarf vor allem im Handwerk, bei Dienstleistern oder in pflegerischen und erzieherischen Berufen gegenüber. Deshalb müssten Arbeitslose offen sein für eine berufliche Umorientierung verbunden mit einer Weiterbildung.“