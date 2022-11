Regionalverband : 15 820 Menschen suchen einen Job

Regionalverband Im Oktober wurden im Saarland 33 664 Arbeitslose gezählt. Die Zahl ist gegenüber September um 357 beziehungsweise 1,0 Prozent zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober saarlandweit bei 6,4 Prozent, im Regionalverband Saarbrücken bei 9,1 Prozent. 15 820 Menschen waren hier arbeitslos gemeldet.

Die jahreszeitübliche Herbstbelebung hat am regionalen Arbeitsmarkt für einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit gesorgt. Insgesamt waren im Oktober im Regionalverband Saarbrücken 15.820 Menschen arbeitslos gemeldet, 182 weniger als im September. Die Zahl der von Arbeitslosigkeit Betroffenen lag leicht über dem Vorjahreswert (plus 13 bzw. 0,1 Prozent). Die Arbeitslosenquote betrug im Oktober 9,1 Prozent. Vor einem Monat lag sie bei 9,2 Prozent und vor einem Jahr bei 9,0 Prozent.

In der Arbeitslosenversicherung, die in der Zuständigkeit der Agentur für Arbeit Saarland liegt, waren im Oktober 3.461 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 142 weniger als im September. In der Grundsicherung, für die das Jobcenter im Regionalverband Saarbrücken zuständig ist, waren im aktuellen Monat 12.359 Arbeitslose gemeldet, 40 weniger als im Vormonat. In der Arbeitslosenversicherung hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um rund vier Prozent verringert. In der Grundsicherung hingegen lag die Zahl der Arbeitslosen um 1,3 Prozent höher als im Vorjahr. Mit der seit dem 1. Juni dieses Jahres andauernden Einbeziehung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine in die Betreuung durch die Jobcenter dürfte sich dieser Sachverhalt im Wesentlichen begründen lassen. Diese Ersterfassung der oben genannten Personen weist im Saarland weiterhin einen hohen Umfang auf.