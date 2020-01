Saarbrücjken : Arbeitsagentur gibt Frauen Tipps für ihre Bewerbungen

Saarbrücken Der erste Schritt zum neuen Job ist eine überzeugende Bewerbung. Die Arbeitsagentur zeigt, was sich hier verändert hat und wie Bewerberinnen mit den richtigen Strategien punkten.

Am Dienstag, 11. Februar, von 9 bis 11 Uhr lädt die Agentur für Arbeit Saarland zu einem weiteren Vortrag aus der Reihe „Biz&Donna“ in ihren Sitzungssaal in der Hafenstraße 18. Der Titel des Vortrages lautet: „Bewerbungsstrategien – am Puls der Zeit“. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Agentur erläutert: Eine erfolgreiche Bewerbung erfordert eine individuell auf die persönliche Situation zugeschnittene Strategie und eine gute Vorbereitung. Bei dem Vortrag informiert Mechthild Bresser-Kleinbauer (Trainerin und Coachin) die Teilnehmerinnen darüber, wie sie neben der klassischen schriftlichen Bewerbung alternative Bewerbungsstrategien für sich nutzen können – beispielsweise soziale Netzwerke und Internetplattformen, Online-Jobbörsen. Außerdem erläutert Bresser-Kleinbauer, wie sich Frauen mit ihren Bewerbungsunterlagen von der Masse abheben können.