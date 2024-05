Kreiskonferenz in Saarbrücken Arbeiterwohlfahrt hilft vielen Menschen in Not

Der Kreisverband Saarbrücken-Stadt der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat sich in den vergangenen Monaten große Verdienste erworben, um soziale Not in Saarbrücken zu lindern. Das bestätigte der Awo-Landesvorsitzende Marcel Dubois bei der Kreiskonferenz, die am Wochenende in Saarbrücken stattfand: „Im Wintercafé in der Awo-Begegnungsstätte in Burbach wurden hunderte kostenlose warme Mahlzeiten an Bedürftige ausgegeben, außerdem wurden wöchentlich kostenlose Lebensmitteltüten an bis zu 100 Menschen pro Ausgabetag verteilt. Und da gilt der Einsatz der Awo für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, denn wer in Not gerät, hat ein Recht auf Unterstützung durch die Gemeinschaft. Nicht Charity ist das Zauberwort, sondern Solidarität“, sagte Dubois.