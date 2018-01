später lesen Da freuen sich die Kleinen und die Kindergarten-Leitung Arbeit der Kita St. Hildegard wird belohnt Teilen

Mit dem Projekt „Kindergarten plus“ macht sich der Kindergarten St. Hildegard Neuweiler für die Gesundheit in der Einrichtung stark. Dafür erhält sie jetzt von der Techniker Krankenkasse (TK) im Rahmen ihrer bundesweiten Aktion „Gesunde Kita“ Fördergeld in Höhe von 3100 Euro. „Wir haben einen Bedarf festgestellt, die Kinder im sozialen und emotionalen Miteinander noch besser unterstützen und fördern zu können. Zum Beispiel bei den Themen Konfliktlösung, dem Umgang mit Gefühlen sowie bei der Kontaktaufnahme der Kinder untereinander“, erläutert Ingrid Walter, Leiterin des Kindergartens in Neuweiler. „Dabei hatten wir aber auch die Verbesserung und Veränderung des sozialen und emotionalen Miteinanders in der gesamten Einrichtung im Blick.“ „Auch wir sehen immer häufiger, dass viele Kinder Defizite bei der sozialen sowie emotionalen Kompetenz und damit im Umgang mit anderen Kindern und auch Erziehern haben. Wir sind daher überzeugt, dass unsere finanzielle Unterstützung für das Projekt des Kindergartens St. Hildegard sehr gut und nachhaltig angelegt ist“, sagt Stefan Groh, Leiter der TK-Landesvertretung.