Arbeit der Fundbüros im Fischbach- und Sulzbachtal : Verloren, gefunden und dann?

Quierschied/Friedrichsthal Meist sind es die Dinge, die jeder im Alltag ständig mit sich herumträgt, die verloren gehen. Was aber passiert mit ihnen, wenn ein ehrlicher Finder sie bei der Kommune oder bei der Polizei abgibt? Wir haben nachgehört in den Fundbüros im Fischbach- und Sulzbachtal.

In Quierschied zum Beispiel kennt Ralf Beul die eine oder andere kuriose Geschichte vom Verlieren und Wiederginden. Beul ist seit gut 20 Jahren der Herr der verlorenen und gefundenen Dinge auf dem Quierschieder Gemeindegebiet. „Geldbörsen gehen ja immer mal verloren“, so Beul. „Selten trägt aber jemand mehr als das Nötige an Geld durch den normalen Alltag spazieren. Einmal aber, das ist schon ein paar Jahre her, wurde hier bei uns eine Börse mit einem doch ziemlich hohen Geldbetrag abgegeben, der in der Sporthalle liegen geblieben war.“ Wie üblich wurde die Fundsache kurz darauf im Gemeindeanzeiger veröffentlicht.

In der Stadt Friedrichsthal und in der Gemeinde Quierschied wird nach der Aufbewahrungszeit mit jedem Fund so verfahren. Öffentliche Versteigerungen, so wie sie in Saarbrücken regelmäßig stattfinden oder hin und wieder auch in Sulzbach ausgeschrieben waren, lohnen sich in den kleineren Kommunen nicht. „Oftmals sind die Fundsachen auch nur noch Müll und werden eher gern liegen gelassen. Was noch brauchbar ist und was der Finder möchte, das geht an ihn, andere noch verwertbare Dinge wie etwa Brillen geben wir an Optiker weiter oder spenden sie“, sagt Ralf Beul. Eine lustige Geschichte hat er noch auf Lager. „Gefunden und abgegeben wurde einmal ein Hörgerät, das – sagen wir mal vorsichtig – nicht mehr so hygienisch frisch daherkam. Als wir diesen Fund veröffentlichten, kam ein älterer Herr zu uns, meinte nur, das Gerät könnte ihm gehören. Er müsse es aber erst einmal anprobieren, was er dann auch tat ... nun ja.“