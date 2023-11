Großer Protest im November Apotheken im Saarland werden erneut geschlossen bleiben

Während in Norddeutschland die Proteste bereits morgen stattfinden, werden im Saarland und Rheinland-Pfalz am Mittwoch, 15. November, alle Apotheken über den gesamten Tag geschlossen bleiben. Auch in Hessen und Nordrhein-Westfalen wird es an diesem Tag zu Schließungen kommen. Ab zwölf Uhr ist außerdem eine Demonstration im Park der Partnerstädte in Dortmund angekündigt.