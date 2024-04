Internationale Künstler kommen nach Saarbrücken Apollon Festival bietet spektakuläre Videoprojektionen

Mit dabei waren der Saar-Minister Jürgen Barke und Tourismus-Chefin Birgit Grauvogel. Denn das Apollon-Festival gehört zu den drei Leuchtturmfestivals, die Barkes Wirtschaftsministerium in diesem Jahr mit je rund 400 000 Euro fördert, weil die Politik in ihnen besonders geeignete Tourismusbringer sieht. Den Initiatoren sei ein „hervorragendes Konzept gelungen“, lobte Barke. Apollon – der Name steht für den griechischen Gott des Lichts, der Musik und der Künste allgemein, werde, so der Minister, gerade die Zielgruppe des jungen urbanen Publikums ansprechen, die man mit den Leuchtturmfestivals der Vorjahre nicht erreicht habe. Das aber brauche man, um zum einen in der Zeit des Strukturwandels junge Leute ans Saarland zu binden und zum anderen neue Reiseanlässe, gerade jenseits des Sommerbetriebs, zu schaffen.