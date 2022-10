Neues Hotel in Saarbrücken : Aparthotel eröffnet an der Goldenen Bremm

Das Smart & Stay Aparthotel an der Goldenen Bremm wurde am Montag offiziell eröffnet. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Nach 16 Monaten Bauzeit eröffnete am Montag offiziell das neue Smart & Stay Aparthotel an der Goldenen Bremm in Saarbrücken. In 42 Apartments können sich bis zu 90 Gäste auch für einen längeren Aufenthalt einquartieren.

„Es ist kein klassisches Hotel, es ist eine Mischung aus Wohnungen und Hotel. Unsere Zielgruppe sind besonders Beschäftigte aus umliegenden Unternehmen, die mal nur für eine Nacht, aber auch mal für sechs Monate in Saarbrücken bleiben“, erklärte Fahim Shaffi von der Shaffi Group, die das Hotel betreibt.

Die FJL Burger GmbH kaufte 2019 das Grundstück und errichtete das Gebäude, das neben dem Boardinghaus auch eine Burger King-Filiale beherbergt. Shaffi freut sich über die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen: „Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt. Seitdem herrscht eine gute Zusammenarbeit zwischen uns. Ich freue mich sehr, dieses Projekt gemeinsam angegangen zu haben.“ 30 Arbeitsplätze werden durch das neue Hotel geschaffen. Sechs Millionen Euro wurden investiert. Der Wirtschaftsdezernent der Stadt Saarbrücken, Tobias Raab, nahm auch an der Eröffnung teil: „Ich freue mich, im Namen des Oberbürgermeisters nicht nur Grüße, sondern auch Dank überbringen zu können. Saarbrücken ist bekannt für seine Gastronomie und die Gastfreundschaft. Dieses Projekt kombiniert diese beiden Aspekte. Gerade in einer Zeit, in der wir viele Sorgen haben, gehört zu diesem Vorhaben auch viel Mut.“