Antisemitismus-Vorwürfe : Saarbrücker protestieren gegen Auftritt von Rapper Kollegah

Dem Rapper Kollegah werden unter anderem Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Foto: dpa/Matthias Balk

Saarbrücken Der geplante Auftritt des umstrittenen Rappers Kollegah in Saarbrücken schlägt hohen Wellen: Neben den Grünen ist unter anderem auch die jüdische Gemeinde empört über das Konzert am 11. Dezember in der Garage.

„Für Musiker, die Antisemitismus, Homophobie und Gewalt schüren, darf es keine Bühne geben, auch nicht in Saarbrücken“, sagte Richard Bermann, Vorsitzender der Synagogengemeinde Saar. Er bezeichnete Kollegah aufgrund seiner Texte als „geistigen Brandstifter“.